Государство купило Лещенко лекарство за 1,8 млн рублей

Артист страдает от редкой болезни

Артист Лев Лещенко получил медицинскую помощь от государства – ему бесплатно выдали препарат, стоимостью 1,8 млн рублей, которое помогает ему бороться с редким заболеванием.

По данным источников, певец страдает от транстиретинового амилоидоза. Это болезнь, связанная с нарушением обменных процессов в организме и отложением белка в различных органах, что приводит к нарушению в их работе и поражению.

Известно, что недуг может быть приобретенным или наследственным. Он проявляется в мышечной слабости, головокружении, онемении конечностей, боли в спине и ногах, деменции, атаксии, приступах эпилепсии, поражении глаз, нарушении работы сердца и других проявлениях. Медики отмечают, что диагностировать болезнь непросто, поскольку симптомы можно спутать и с другими заболеваниями.

Для лечения болезни используется препарат за 1,8 млн рублей, который Лещенко сумел получить бесплатно благодаря своей пенсии в 30 тысяч рублей. При этом журналисты отмечают, что за свои выступления артист берет около 3 млн рублей. Вдобавок у него есть собственный бизнес.

Ранее певец рассказывал, что решил отказаться от надбавки к пенсии, поскольку есть люди, которые больше нуждаются в деньгах, чем он.