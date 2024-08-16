Умерла знаменитая советская актриса Скворцова

Звезда не дожила до грандиозного юбилея

Жизнь не стоит на месте, звезды советского периода один за другим покидают бренный мир. Сегодня, 16 августа, стало известно о смерти знаменитой советской актрисы Тамары Скворцовой. В свое время талантливая артистка блистала на сцене многих театров.

Печальными новостями о кончине заслуженной артистки Белоруссии поделились в пресс-центре Национального академического драмтеатра имени Якуба Коласа. Любимица публики немного не дожила до грандиозного восьмидесятилетнего юбилея – жизнь Скворцовой оборвалась на 79-м году.

В родном культурном учреждении звезды обратили особое внимание на то, что покойная была очень трудолюбивой женщиной, игра в театре стала главным смыслом ее жизни. Коллеги, поклонники и ученики артистки скорбят вместе с ее родными и близкими.

За свою жизнь знаменитость сыграла больше восьми десятков ролей. Татьяна Скворцова ярко блистала на театральных подмостках, созданные ей образы всегда особенно запоминались зрителю.

К слову, ранее стало известно о смерти другой знаменитой советской актрисы.