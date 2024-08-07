Иван Дорн выставил цену за корпоративы для россиян в 45 тысяч долларов

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Известный украинский певец Иван Дорн, который неоднократно заявлял, что является патриотом Незалежной, к удивлению многих согласился развлекать российских зрителей. В свое время Дорн пользовался большой популярностью в нашей стране, здесь у него осталось немало поклонников.
Певец также обозначил цену, которую придется выложить за счастье сплясать под его композиции на русском языке. Речь идет о достаточно внушительной сумме в 45 тысяч долларов, в пересчете на российские рубли это составляет порядка 4 миллионов.
Иван Дорн сообщил, что развлекать российских фанатов готов только на территории соседних стран, например, в Казахстане. Так что особо рьяным почитателям творчества звезды придется организовать мероприятие не в России, а в одном из близлежащих государств.
Певец предпочитает разговаривать и вести социальные сети исключительно на родном украинском языке, однако ради корпоратива готов в течение 40 минут петь на русском. Насколько востребованы выступления Дорна среди российских поклонников, пока неизвестно.
К слову, ранее Иван Дорн попал в скандал из-за песни на русском языке.
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