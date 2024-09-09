Продюсер Дворцов объяснил слухи о возвращении Галкина* на ТВ

Не исключено, что это может быть фейком

В СМИ появилась информация, что Максим Галкин* может стать ведущим украинского аналога шоу "Лучше всех!". Якобы такое предложение сделала ему агент, с которой он пересекся на одном закрытом мероприятии. Артист, по слухам, согласился рассмотреть предложение. Однако продюсер Сергей Дворцов не верит, что юмориста могли позвать на новую работу, а новость он мог подбросить журналистам самостоятельно.

Шоумен говорит, что Галкин* совсем скоро опровергнет сведения о предложении украинцев и его потенциальном возвращении на ТВ. Ведь сейчас всем невыгодно ставить артиста на особый пьедестал.

"Думаю, что новость про авторское телешоу Галкина* на украинском ТВ в итоге окажется уткой. Однако не исключу, что это будет возможно в случае, если кому-то будет это все-таки выгодно", – заявил Дворцов.

При этом он уверен, что карьера мужа Пугачевой после его отъезда из России давно предрешена. Он пока еще пытается найти любые возможности для заработков, но за все в этой жизни придется платить. Продюсер признался, что ему жаль Галкина*, поскольку он занимается уничтожением своей личности и профессиональной деятельности.

Ранее сообщалось, что Пугачеву с супругом требуют лишить родительских прав.

*признан иноагентом по решению Минюста РФ