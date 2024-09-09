Летучую однажды попытались убить на съемках телешоу "Ревизорро"

После этого у звезды начались приступы

Руководитель популярных российских каналов "Пятница" и "Суббота" Николай Картозия рассказал о причинах закрытия нашумевшего телешоу "Ревизорро". По его словам, проект был остановлен из-за ухудшения психологического состояния ведущей Елены Летучей, которая регулярно подвергалась угрозам и агрессии во время записи выпусков.



Гендиректор отметил, что покушения на жизнь девушки стали слишком частыми, что привело к серьезным последствиям для ее ментального состояния. Во время проверок точек общественного питания звезда и ее команда сталкивались с агрессией персонала, что в ряде случаев переходило в угрозы жизни. Продюсер описал ситуации, когда "пьяные люди с заточками пытались их зарезать, кидались ножами и сковородками".

Особенно опасной оказалась поездка в Сыктывкар, где, по его словам, команду шоу чуть не убили. Это стало последней каплей. До этого звезда стойко выдерживала все инциденты, однако постоянные угрозы начали сказываться на ее психологическом состоянии. По словам гендиректора проекта, у ведущей начались панические атаки, и команда поняла, что дальнейшие съемки могут привести к серьезным последствиям для ее здоровья. В результате было принято решение закрыть проект.

К слову, ранее звезда восхитила публику откровенной фотографией.