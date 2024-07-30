Заслуженный артист РФ Гордин оценил талант Кологривого

Заслуженный артист РФ Гордин оценил талант Кологривого
Никита Кологривый. Фото: АГН "Москва"
Ему страшно, что дальше будет происходить со словившим звезду парнем

Заслуженный артист России Игорь Гордин высказался о славе, которая обрушилась на актера Никиту Кологривого. Он отметил, что в годы его молодости фильмов было не очень много и попасть в них было тяжело, а сейчас снимают обильно. И главное – оказаться в проекте, который выстрелит, но для хорошей карьеры этого не достаточно.

Справиться с обрушившейся популярностью может не каждый, как это случилось с Кологривым. По мнению Гордина, у парня в один момент "сорвало крышу".

"Даже тревожно за него, честно говоря. Как сложится судьба? Человек-то очень одаренный, талантливый", – считает он.

Знаменитость говорит, что в "Слове пацана" у него была отличная работа. Но актерство – это забег на длинную дистанцию. О себе же Гордин говорит, что так и не смог достичь вершины Олимпа, хотя сейчас является востребованным артистом.

Ранее Агата Муцениеце высказалась о слухах вокруг ее вероятного романа с Никитой Кологривым.

Источник: АиФ
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