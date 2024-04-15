Никита Кологривый заявил, что его отчим служит в ВСУ

Оказалось, его родня живет в Незалежной

Талантливый молодой артист Никита Кологривый ворвался в российский шоу-бизнес очень ярко и стремительно. После блестяще сыгранной роли в нашумевшем телесериале "Слово пацана" актер обрел всероссийскую славу. При этом личность артиста также вызывает большое внимание. Темпераментный молодой человек регулярно попадает в скандалы и готов отставить свою позицию даже кулаками. Теперь же выяснилась сенсационная информация о его связи с ВСУ.



Оказалось, что родня Кологривого проживает на Украине. Там осталась мать популярного артиста и другие родственники. Более того, новый муж родительницы, отчим Никиты Кологривого состоит в рядах Вооруженных сил Украины и с оружием в руках воюет против нашей армии.

"У моей мамы муж украинский военный. Так что я как бы меж двух огней нахожусь", – заявил артист.

Такими удивительными откровениями актер поделился в свежем интервью. При этом он заметил, что связи с родней заметно истончились. Родную мать Никита не видел много лет, однако молодой человек подчеркнул, что регулярно созванивается с родительницей и находится с ней в постоянном диалоге.

К слову, ранее Никита Кологривый угодил в грандиозный скандал. В одном из ресторанов Новосибирска артист немного перебрал, после чего начал заигрывать с местной официанткой, но, не получив от нее взаимности, укусил несчастную девушку за бедро.