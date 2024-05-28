Психолог Степанова заявила о наличии у Кологривого СДВГ

Проблемы с психикой: раскрыт диагноз Кологривого
Никита Кологривый. Фото: АГН "Москва"
Именно поэтому знаменитость не может контролировать свои высказывания

Психолог Вероника Степанова составила психологический портрет актера Никиты Кологривого, который в последнее время попадает в скандалы. По ее словам, знаменитость страдает от Синдрома дефицита внимания и гиперактивности и поэтому постоянно делает провокационные заявления.

Специалист полагает, что недавние слова Кологривого о том, что главные роли довольно часто достаются детям известных или влиятельных родителей – полная правда. Однако он тоже мог приблизиться к ним, но из-за персональных особенностей сделать это не выходит.

"У него процессы торможения совершенно нарушены, он себя очень слабо контролирует, его несет!" – заявила Вероника.

Психолог считает, что если актер хочет продвинуться дальше по карьере, то ему обязательно придется "наступить себе на горло" и перестать говорить резкие вещи в адрес других коллег. 

В остальном Степанова назвала Кологривого достаточно дружелюбным и открытым человеком, который делает все искренне.

Ранее Никита Кологривый резко высказался в адрес ведущего Александра Гордона после перепалки на шоу "Закрытый показ". Тогда журналист выгнал актера из студии, а в ответ тот назвал его "чертом".

Источник: ВКонтакте
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