Пригожин оценил возможное возвращение Меладзе в Россию

Пригожин оценил возможное возвращение Меладзе в Россию
Валерий Меладзе. Фото: АГН "Москва"
По его словам, певец до сих пор очень популярен в стране

До сих пор россияне любят музыку Валерия Меладзе, поэтому он будет востребован у публики в случае своего возвращения в Россию, заявил Иосиф Пригожин в ответ на появившуюся новость, что исполнитель согласен выступить на российских площадках на определенных условиях.

Напомним, ранее стало известно, что Меладзе требует 12 млн рублей за собственный концерт. Вдобавок к высокому ценнику идет строгий райдер, в который входят элитных алкоголь и солидные суточные.

Пригожин отметил, что братья Валерий и Константин действительно оказались отличным творческим тандемом. Поэтому музыка Меладзе продолжает пользоваться популярностью в России.

"Никто не обязан любить друг друга, да, но мы не можем не оценить его творческий вклад в историю музыкальной индустрии. Меладзе оригинален и талантлив", – сказал продюсер.

По его словам, если исключить всю политическую повестку, при желании артист может спокойно собрать "Лужники" на 70 тысяч зрителей. Ведь его музыка "больше о вечном, а не о сиюминутном".

Пригожин вспомнил, что у него с Меладзе не всегда ладились отношения, но мужчины поддерживают друг друга в тяжелые моменты. Муж Валерии выразил мнение, что если артист вернется в Россию, то это будет означать автоматическое согласие с позицией российских властей.

Источник: The Voice
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