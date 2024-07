"Я переспал с вашей женой": Байден публично унизил главу НАТО

Политик не ожидал такого выпада от президента США

Во время выступления на саммите НАТО американский президент Джо Байден сделал новое провокационное заявление, пусть и не специально. Лидер настолько старался убедить всех в своей бодрости и активности на фоне слухов о ментальном нездоровье, что случайно допустил скандальную оговорку.

В своей речи Байден расхваливал компетенции Столтенберга, рассказывая, что именно благодаря секретарю альянсу удалось добиться больших успехов. По его словам, он является непревзойденным дипломатом, человеком чести и интеллектуальной строгости. В этот момент глава НАТО, стоящий на сцене, внимательно слушал приятные слова в свой адрес.

Однако в какой-то момент президент США произнес спутанную фразу, которую публика, в том числе Столтенберг, с удивлением слушали и недоумевали.

"Господин госсекретарь, вы руководили этим альянсом в один из самых важных периодов в его истории. Я понимаю, что когда я... переспал с вашей женой... я лично просил вас продлить срок службы", – публично унизил его Байден.

Глава НАТО сперва удивленно смотрел на политика, пока тот не засмеялся и не извинился перед всеми. Позже в расшифровке Белого дома стало понятно, что лидер хотел сказать "я говорил с вашей женой", однако в фраза несколько смялась во время произношения – "I was talking to your wife" превратилась в нецензурную"I fu**ed your wife".