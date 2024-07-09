Доктор Сигел: Байден страдает от деменции из-за проблем с сосудами

Названа причина развития деменции у Байдена
Джо Байден. Фото: DHSgov / wikimedia.org
У Трампа тоже нашли когнитивную болезнь

Вероятнее всего, американский президент Джо Байден страдает не от болезни Паркинсона, как об этом ранее заявляли врачи, а от сосудистой деменции. Такое предположение сделал клинический профессор медицины в Медицинском центре имени Лангона при Нью-Йоркском университете Марк Сигел. Он напомнил, что в 1988 году политик перенес операцию по удалению аневризмы головного мозга – это и может быть причиной развития недуга.

Эксперт рассказал, что Байдена посещал эксперт по болезни Паркинсона в январе 2024 года, но, судя по результатам медосмотра, диагноз не подтвердился. Также доктор не видит признаков Альцгеймера у американского президента. 

По словам Сигела, сосудистая деменция, которая является вторым по распространенности типом деменции после болезни Альцгеймера, более вероятна из-за длительной фибрилляции предсердий у Байдена. Также он перенес кровоизлияние в мозг, помимо операции.

Врач посоветовал политику сделать МРТ как можно скорее, поскольку, судя по признакам, болезнь давно миновала раннюю стадию. У него также есть большие опасения, что лидер сможет хорошо исполнять свои обязанности в случае переизбрания на пост президента. Более того, он заметил признаки снижения когнитивных способностей и у Дональда Трампа, который, вероятно, страдает от слабоумия. 

Ранее Джо Байден отказался снимать свою кандидатуру с выборов в свете опасений о его здоровье.

Источник: The Mirror
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