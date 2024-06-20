У Отара Кушанашвили обнаружили рак

Состояние журналиста вызывает серьезные опасения

Российские зрители продолжают с большим вниманием следить за новостями о здоровье популярного журналиста и блогера Отара Кушанашвили. К сожалению, пока новая информация не вселяет оптимизм. Так, прессе стал известен жуткий диагноз знаменитости. Печальными вестями поделился друг звезды, музыкальный критик Владимир Полупанов.



По имеющейся информации, у скандального журналиста обнаружили раковую опухоль. Кушанашвили попал в больницу из-за острых болей в брюшной полости. Долгое время шоумен мучался из-за сильных запоров, но отказывался обращаться к врачам. Когда ситуация стала критической, его экстренно госпитализировали.

Теперь, как утверждает пресса, у звезды нашли злокачественную опухоль в брюшной полости. Сообщается, что медицинские специалисты уже начали операцию и делают все для того, чтобы сохранить здоровье знаменитости. Российские зрители очень переживают за полюбившегося своей прямотой и непосредственностью телескандалиста.

Ранее друзья Отара Кушанашвили поделились подробностями его состояния после госпитализации.