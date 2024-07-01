Дамочка решила порадовать себя

В прессе появилась любопытная информация о недавнем приобретении супруги украинского лидера Владимира Зеленского. Пока страна терпит жуткие лишения и тратит последние ресурсы на ведение конфликта, госпожа Зеленская ни в чем себе не отказывает. Так, стало известно, что Елена решила пополнить свой автопарк роскошным Bugatti Turbillon.



Сообщается, что дамочка была поражена красотой элитного автомобиля во время визита во французскую столицу в июне. В Париже специально для высокопоставленных лиц был организован показ авто класса люкс. Елена Зеленская пришла в восторг от вида дорогущей машины и тут же решила оформить предзаказ.

В итоге мадам выложила за машину почти полмиллиарда рублей (автомобиль обошелся ей 4,5 миллиона евро, то есть в 415 миллионов рублей). Машина окажется в распоряжении первой леди Незалежной в начале 2026 года.

Как на эту новость отреагирует украинская аудитория, можно только догадываться. В последнее время дела в Незалежной совсем плохи. Там начали ловить молодых людей прямо на улицах и отправлять на фронт. Представители военкомов даже дежурят у родильных домов.