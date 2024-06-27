Беременную Сати Казанову экстренно госпитализировали

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
41-летняя Сати Казанова, которая находится в ожидании первенца, сообщила, что медики приняли решение отправить ее в клинику из-за состояния здоровья. Что именно произошло – она пояснять не стала.
Артистка отметила, что из-за госпитализации не сможет выступить перед зрителями в Санкт-Петербурге и попросила за это прощения.
"Не волнуйтесь, все хорошо, ничего такого страшного, но кое-какие вмешательства нужно сделать, чтобы в дальнейшем все было хорошо", – сообщила Сати.
Певица утверждает, что после процедур ей будет необходим покой в течение нескольких дней, поэтому придется находиться под присмотром врачей и делать капельницы. Она надеется, что в середине июля сможет выступить в Москве.
Ранее стало известно, что Сати официально сменила фамилию.
Эскалация ситуации продолжается