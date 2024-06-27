Беременную Сати Казанову экстренно госпитализировали

Артистка записала обращение из больницы

41-летняя Сати Казанова, которая находится в ожидании первенца, сообщила, что медики приняли решение отправить ее в клинику из-за состояния здоровья. Что именно произошло – она пояснять не стала.

Артистка отметила, что из-за госпитализации не сможет выступить перед зрителями в Санкт-Петербурге и попросила за это прощения.

"Не волнуйтесь, все хорошо, ничего такого страшного, но кое-какие вмешательства нужно сделать, чтобы в дальнейшем все было хорошо", – сообщила Сати.

Певица утверждает, что после процедур ей будет необходим покой в течение нескольких дней, поэтому придется находиться под присмотром врачей и делать капельницы. Она надеется, что в середине июля сможет выступить в Москве.

Ранее стало известно, что Сати официально сменила фамилию.