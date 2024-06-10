Стало известно о смене фамилии Сати Казановой

Певица привлекла всеобщее внимание

Недавно популярная российская певица, выпускница "Фабрики звезд" Сати Казанова угодила в скандальную историю. Известную артистку обвинили в том, что она отказывалась отменять концерт во время траура по жертвам теракта в подмосковном "Крокус сити холле", а после потребовала вернуть ей зря потраченные на организацию мероприятия деньги. Теперь выяснилось, что знаменитость решила заменить фамилию.



Стоит отметить, что Сати сразу прояснила ситуацию и подчеркнула, что скорбит вместе с жертвами трагедии, так что с пониманием отменила концерт, а обвинение против нее – клевета. Она всего лишь хотела вернуть деньги за аренду зала.

Как бы там ни было, Сати Казановой "не существует", артистка официально взяла фамилию мужа Тиоццо. Девушка счастлива в браке с итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Многие поклонники давно предполагали, что Сати отказалась от своей фамилии в пользу фамилии мужа, теперь появились официальные подтверждения этого факта.