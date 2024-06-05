Казанова требует компенсации за отмену концерта после теракта в "Крокусе"

Артистка подала в суд из-за отмены концерта

Певица Сати Казанова, которая последние несколько лет активно увлекается просветлением и духовными практиками, отказалась отменять свой концерт в день скорби по погибшим в теракте в "Крокусе". Об этом сообщили организаторы представления в клубе "Баунс", где знаменитость должна была выступить 24 марта.

Как сообщают СМИ, этот день на официальном уровне был объявлен траурным, поэтому все массовые развлекательные мероприятия оказались под запретом. Организаторы уведомили об этом знаменитость, предложив перенести выступление на другой день, но она от этого категорически отказалась.

Команда Казановой требовала, чтобы представление состоялось, несмотря на указ президента. После отказа они потребовали вернуть деньги за аренду клуба в размере 614 тысяч рублей.

В своих соцсетях певица объясняла, что не считает нужным отказываться от своих выступлений в тяжелый для страны период времени.

"Наши концерты – это не в обычном понимании развлекательная музыка. Это глубокая, трансформирующая практика. И, на мой взгляд, в такие времена, в таких обстоятельствах такие практики нужны больше чем когда-либо", – заявляла артистка.

Организатор не собирается возвращать Казановой деньги за аренду, поскольку, согласно условиям договора, представление сорвалось по независящим от них причинам. В ответ артистка подала на них в суд, чтобы вернуть себе потраченную сумму.