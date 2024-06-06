Солдаты поблагодарили Бузову за помощь на фоне скандала в Уфе

Мужчина заступился за нее после скандала в Уфе

Ольга Бузова, чей наряд на выступлении в Уфе спровоцировал недовольство публики и общественников, не стала раскаиваться перед публикой за свой внешний вид, хотя и попросила прощения у всех, кого костюм мог невольно обидеть. Артистка отметила, что очень переживает, если окружающие чувствует себя некомфортно, но она точно никому не хотела причинить зла.

Вскоре появились обсуждения, что Бузову необходимо наказать за представление так же, как и участников вечеринки Ивлеевой. Однако никаких последствий для знаменитости за этим не последовало – она спокойно продолжила выступать и принимать участие в публичных мероприятиях, но уже в более закрытой одежде.

Спустя несколько дней на странице Ольги в соцсетях появилась запись, на которой российские солдаты высказывают ей слова поддержки на фоне скандала в Уфе. Они отметили, что знаменитость регулярно передает им гуманитарную помощь. По их словам, сравнивать концерт Бузовой с голой вечеринкой – неправильно.

Также на ее сторону встал полковник запаса центрального аппарата Минобороны РФ Владимир Трухан.

"Я вообще предлагаю всем этим морализаторам рот закрыть навсегда. Потому что прежде чем что-то шипеть в эфир и выискивать и расчесывать любой комариный укус во всей этой ситуации, сначала на себя надо посмотреть", – выпалил он.

Отставной военный отметил, что в годы войны родился стиль пин-ап, и фотографии Бузовой тоже имеют большую популярность. А цели России никак не связаны с тем, что носит на себе телеведущая.

Ранее общественник Бородин предложил выгнать Бузову из Москвы на Кавказ, чтобы там занялись ее перевоспитанием.