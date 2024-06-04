Критик назвал смену работы причиной ухода Цекало с телевидения

Раскрыта причина исчезновения Александра Цекало с российского телевидения
Александр Цекало. Кадр: YouTube
Артист живет за границей, но зарабатывает в России

Многие помнят харизматичного телеведущего Александра Цекало в основном по кабаре-дуэту "Академия", где он блистал вместе с Лолитой Милявской. Впрочем, артист пользовался большой популярностью на российском телевидении и участвовал во многих проектах. Однако в какой-то момент Александр полностью пропал с ТВ.

Настоящую причину того, почему так случилось, рассказал известный музыкальный критик Евгений Бабичев. Он объяснил, что своего рода исчезновение Цекало продиктовано его собственным желанием. Дело в том, что Александр перестал мелькать на телевидении, так как нашел для себя более подходящее занятие – продюсирование.

"Цекало всегда был больше продюсером, чем творческой единицей. Еще со времен кабаре-дуэта "Академия" с Лолитой", – пояснил эксперт по звездной тусовке.

При этом Бабичев напомнил, что Цекало давно живет за пределами нашей страны. Однако это не мешает ему продолжать зарабатывать в России. Так, именно Александр выступил продюсером успешного телесериала "Метод" с Константином Хабенским и Паулиной Андреевой. Права на этот проект позже приобрел американский стриминговый сервис Netflix.

К слову, ранее появилась любопытная информация о гражданстве Александра Цекало. Уехавший в Америку продюсер прилично зарабатывает.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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