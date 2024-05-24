Подруга Киркорова заявила о потере голоса у Пугачевой

Публика гадает, что происходит с певицей

Диджей Катя Гусева, которая состоит в дружеских отношениях с Филиппом Киркоровым, рассказала, как она отнеслась к новым композициям Аллы Пугачевой, которые выходят одна за другой. По ее словам, больше певица не в состоянии скрывать проблемы с голосом.

Гусева говорит, что распознать Примадонну на последней записи практически невозможно.

"Голос у Пугачевой неузнаваемый. Мне кажется, его просто нет: она его теряет", – заявила диджей.

При этом она отметила, что ничего плохого в выходе новых песен от Пугачевой нет – ведь она является легендарной личностью для многих россиян. Хоть и не все композиции удается записать качественно.

Журналисты указывают, что, возможно, Алла Борисовна начала записывать новый альбом из-за желания заработать побольше денег, ведь жизнь за границей обходится довольно дорого. Говорят, что в марте она смогла заработать около 20 млн рублей на скачиваниях композиций.

Ранее появились слухи, что концерты Стаса Михайлова в России начали отменять из-за его конфликта с Аллой Пугачевой, который случился в начале года.