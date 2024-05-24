Собчак посмеялась над нарядом Бони на Каннском фестивале

Блондинка в своем стиле

Как известно, именитая российская телеведущая Ксения Собчак за словом в карман никогда не лезет. Журналистка всегда говорит, что думает, и не стесняется хлестко отчитывать именитых знакомых. На этот раз досталось давней заклятой подруге Собчак – "блондинка в шоколаде" едко высмеяла блогера и светскую львицу Викторию Боня.



Свой путь к славе Боня начала под пристальным присмотром как раз Собчак. Миловидная девушка была одной из самых ярких звезд скандальной телестройки "Дом-2", которую в то время вела Ксения. Засветившись на телевидении, Боня сделала все для того, чтобы успешно устроить свою жизнь. В какой-то момент знаменитость переехала в Европу, где старается почаще посещать всевозможные светские рауты и публичные мероприятия.

На этот раз судьба свела заклятых подружек на Каннском фестивале. Собчак была поражена смелостью Бони, которая всеми силами пытается привлекать к себе внимание и для этого вырядилась в необычный наряд, отделанный яркими розовыми перьями.

"А вот и главная звезда вечеринки! Боня in the house в чем-то розово-страусином", – залепила Собчак словесную пощечину своей оппонентке.

Ксения комментировала появление Бони на мероприятии голосом, полным иронии. Блондинка частенько посмеивается над Викторией, которая мечтает покорить Европу.

К слову, недавно стало известно о провокации Ксении Собчак за границей.