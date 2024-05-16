Кипелов признался, что песня SHAMAN довела его до слез

SHAMAN довел до слез известного артиста
SHAMAN. Фото: АГН "Москва"
Композиция певца вызвала бурные эмоции у коллеги

Музыкант Валерий Кипелов не так давно получил премию от Минобороны в области культуры и искусства. Аналогичной наградой отметили и SHAMAN. Бывший солист "Арии" рассказал, как он относится к своему коллеге и что думает о его творчестве.

Кипелов в беседе с журналистами выразил надежду, что популярность патриотических песен будет только расти. На эту тему сейчас многие дискутируют, и мнения озвучиваются разные. Одни обвиняют некоторых артистов в конъюктуре, утверждая, что на эту тему те пишут песни не от всего сердца, а из корыстных побуждений. Часто подобные претензии направлены в сторону SHAMAN.

"Не знаю, но, например, когда я услышал его песню "Встанем" – у меня подступили слезы", – признался артист.

Валерий хотел бы, чтобы подобное творческое направление в России сохранилось. И он надеется, что оно не будет потеряно с течением времени.

При этом не все артисты-патриоты придерживаются похожей точки зрения в отношении SHAMAN. Например, ранее актер Оскар Кучера заявил, что весь образ Ярослава Дронова кажется ему странным, а песни по духу не близки. Более того, он не считает, что артиста можно назвать "иконой патриотизма" из-за того, как он презентует себя на сцене и в публичном пространстве.

Источник: Московский комсомолец
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