Cалтыков разнес SHAMAN за наигранный патриотизм

Артист рассказал, кого считает настоящими любителям своей родины

В новом интервью певец Виктор Салтыков высказался о культурном феномене SHAMAN. Он раскрыл, как на самом деле относится к артисту, его творчеству и позиционированию в медийном пространстве.

Салтыков отметил, что Ярослав является хорошим вокалистом, но он не считает, что знаменитость представляет из себя какую-то особую глыбу в творческом плане. По его словам, образ SHAMAN не кажется ему достаточно искренним.

Дронова раскрутили в нужный момент и дали возможность оказать влияние на молодежь, полагает музыкант. Однако Салтыков большую симпатию и доверие испытывает к творчеству Юрия Шевчука, но не SHAMAN.

"Это псевдопатриотизм, на мой взгляд. Я верю больше "Любэ", например. Я больше верю каким-то другим (артистам), но когда вот это возводится в культ, манеры вот эти вот – до меня это не доходит как до человека, который любит свою страну", – признался он.

По его словам, песни не должны быть настолько прямыми, как у Ярослава. Например, у Фадеева композиция "Помолимся" получилась более глубокой и проникновенной, а у SHAMAN в большей степени звучат наигранные лозунги.

"Самое страшное, что люди это читают. Нормальные люди это видят... Патриотизм (проявляется) и когда мы хаем что-то, и когда мы недовольны тем, что происходит сегодня", – считает Салтыков.

Также он заявил, что видит патриотизм и в Пугачевой, но допускает, что многие могли неправильно понять ее позицию.

Ранее клоун Куклачев рассказал о своем отношении к SHAMAN.