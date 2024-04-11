Участник Hammali & Navai взмутился из-за шутки Баскова про азербайджанцев

Певцу указали, что недопустимо делить людей на национальности

Артист известного коллектива HammAli & Navai Александр Громов возмутился шуткой Николая Баскова, которую тот произнес на шоу "Дуэты" после выступления Johny и Эмина Агаларова. По его заявлению, прозвучавшие национальные колкости являются недопустимыми.

В эфире федерального канала Баскова удивило название группы и он сразу же стал шутить, что оно напоминает о продуктовом рынке, на котором торгуют азербайджанцы.

"Новые HammAli&Navai, только что испекли!", – пошутил он, пародируя акцент.

Громов посмотрел отрывок и не смог сдержать возмущенных эмоций. Он заявил, что юмор Баскова является "высокоинтеллектуальным" и основан на предвзятом отношении народного артиста к другой национальности, его предрассудках и стереотипах.

"Это мой творческий псевдоним, мне не приятно и не нравится слышать, как каверкают мое имя", – написал он.

По его словам, непозволительно делить людей на нации и указывать на их национальные особенности, а мнение людей, которые смеялись над шуткой Баскова, он категорически не разделяет, передает женский журнал "Клео.ру".

Народный артист пока никак не отреагировал на заявление коллеги в свой адрес.

Недавно Николай Басков публично высмеял SHAMAN при зрителях.