Умерла звезда "Улиц разбитых фонарей" Андрей Клыков

Причина смерти окутана тайной

Сегодня, 9 апреля, оборвалась жизнь заслуженного артиста Российской Федерации Андрея Клыкова. Популярный актер и известный дрессировщик диких животных скончался на 58-м году жизни. Широкому зрителю культурный деятель известен по роли в любимом телесериале многих россиян "Улицы разбитых фонарей".



Причина смерти именитого дрессировщика остается неизвестной. О том, что артист скончался, сообщили в "Госцирке". Однако там решили воздержаться от подробностей – от чего умер Андрей Клыков, неизвестно, также как и не сообщается, когда состоится траурная церемония прощания с артистом цирка и кино.

Большую часть своей профессиональной жизни ныне покойный артист посвятил цирку. Он создал множество уникальных цирковых номеров, чем завоевал бесконечную любовь зрителей. Смерть артиста нанесла большой урон культурной сфере нашей страны, многочисленные поклонники и коллеги скорбят вместе с родными и близкими знаменитости.

За свою жизнь Андрей Клыков успел отметиться и в кинематографе. В начале двухтысячных он снимался в третьем сезоне "Улиц разбитых фонарей". Там артист сыграл сотрудника правоохранительных органов с обезьяной.

К слову, ранее стало известно о смерти второго за сутки знаменитого КВНщика.