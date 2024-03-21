Кологривого отправили в четырехместную камеру за скандал в ресторане

Укусившего официантку Кологривого отправили в камеру на четверых злодеев
Никита Кологривый. Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Артист в центре громкого скандала

Накануне в прессе начали активно обсуждать резонансный дебош, который устроил популярный российский артист Никита Кологривый. Скандалисту не стали спускать с рук некрасивую выходку и отправили в камеру.

Неприятный инцидент произошел в новосибирском ресторане. Молодой человек выпил лишнего и начал приставать к симпатичной официантке. Вначале парочка мило ворковала, однако в какой-то момент артист начал вести себя агрессивно и попытался склонить девушку к более тесному знакомству. На это она ответила резким отказом, за что была укушена зубастым артистом за бедро. После этого Никита устроил разборки в ресторане.

В конце концов стражи порядка задержали агрессивного артиста. Молодого человека призвали к ответственности за мелкое хулиганство и отправили его под арест на семь суток. Кологривого разместили в изоляторе временного содержания в камере на четырех человек. Так что ближайшую неделю парень проведет в окружении других соседей-злодеев, также нарушивших закон.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
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