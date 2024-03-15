"Дико неудобно": 60-летняя Лолита ответила на вопрос о романе с женатым мужчиной

"Дико неудобно": 60-летняя Лолита ответила на вопрос о романе с женатым мужчиной
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
С 2020 года Лолита Милявская в разводе. И новых отношений пока не планирует. Причины она объяснила корреспонденту "Утро.ру" на пресс-завтраке грядущей в июне "Премии МУЗ-ТВ".

"Заводить отношения с женатыми мужчинами для меня дико неудобно, – пояснила исполнительница в ответ на вопрос о возможности такого романа. – В праздники он с женой, а к тебе лишь изредка забегает. Я себя слишком люблю, чтобы из-за какого-то му*** сидеть дома и блюсти ему верность, пока он будет трахать жену. А он будет врать, что обязательно от нее уйдет и на мне женится. У меня была в жизни пара женатых, которые клеились, но я быстро говорила "нет". 

"Это не моя история, – продолжает Лолита. – Я люблю свободу и не люблю прятаться по углам. Мне хочется ходить за ручку, появляться вместе в ресторанах, а не думать, как бы меня кто-то не увидел. Поэтому я мужьям-то своим не изменяла. Разводилась, а потом гуляла". 

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Сегодня сердце 60-летней Лолиты свободно. "Во-первых, у меня нет времени, – уверяет она. – Во-вторых, нет стоящего объекта, а размениваться я не готова. Хотя мне пишут неизвестные мужчины, присылают свои половые органы, я их просто баню. Да мне и не хочется отношений, если честно. Потому что мне нужен человек зрелый, а достойных я не вижу рядом".

Напомним, согласно всезнающей "Википедии", Лолита Милявская была замужем пять раз. Правда, сама она это отрицает и говорит, что официальных браков у нее было меньше.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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