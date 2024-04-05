За трагедией пары наблюдала вся страна

Развод популярной российской актрисы Кристины Асмус и знаменитого юмориста Гарика Харламова превратился в настоящее шоу, за которым с огромным вниманием наблюдала вся страна. Люди долго гадали, почему распалась такая красивая пара. Теперь же, спустя четыре года после развода была объявлена настоящая причина краха звездного семейства.



Стоит отметить, что в информационном пространстве блуждали разные слухи. Многие считали, что Гарик не смог простить жене съемки в эротическом фильме "Текст", где Кристина показала свою смелость на поприще откровенных сцен. Также писали о возможной измене одного из супругов. Сами же артисты до сих пор предпочитают помалкивать.

Зато за них с большим удовольствием высказываются другие. Так, популярная телесваха Роза Сябитова уверена, что сумела раскрыть истинную причину краха семьи. Телеведущая рассказала, что имела удовольствие работать с Кристиной над одним из проектов.

Тогда актриса продемонстрировала окружающим особенности своего характера, который оказался практически невыносимым. Роза считает, что именно тяжелый характер Кристины мог быть причиной громкого развода.

"Она так нам всем там прикурить давала – начиная от гримеров и заканчивая режиссерами. У нее характер – мама не горюй. А может, Харламов под раздачу попал. Что мы сразу о женщинах говорим, что женщины такие несчастные. Может, это Харламова надо пожалеть", – отметила звезда.

К слову, ранее Гарик Харламов сделал отчаянное заявление о свадьбе.