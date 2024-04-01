Вдова и сын так и не похоронили прах Александра Ширвиндта после прощания

Лежит третью неделю: вдова и сын так и не похоронили Ширвиндта после прощания
Фото: Утро.ру
Александр Ширвиндт ушел из жизни еще 15 марта. Но до сих пор, хотя на улице апрель, его прах остается не преданным земле...

Прощание с легендарным актером и режиссером прошло сначала в узком семейном кругу в подмосковном храме, а потом на сцене Театра Сатиры, в котором Ширвиндт служил с 1970 года. Он тут был актером, потом стал худруком, а в конце 2021-го занял почетный пост президента.

После прощания театр объявил: "Ширвиндт Александр Анатольевич будет похоронен на Новодевичьем кладбище после кремации, согласно его воле. Решение о дате похорон примут родственники Александра Анатольевича, о чем сообщат позднее. Театр окажет семье всю необходимую помощь".

Фото: Утро.ру

Но с момента смерти актера пошла уже третья неделя, а похорон все еще не было. Кремировали ли Ширвиндта или тело остается в морге? Вопрос остается открытым. В пресс-службе Театра Сатиры корреспонденту "Дни.ру" на вопрос о дате похорон сообщили лишь, что "ждут решения родственников".

Напомним, в иудаизме, к которому Ширвиндт принадлежал от рождения, покойников хоронят в день смерти, если он не выпадает на субботу. Задержка погребения считается мучением для души усопшего. А в православии, к которому Александр Анатольевич обратился в конце жизни, хоронят на третий день. Считается, что три дня душа остается рядом с покойным, а потом отправляется на в загробный мир.

Что же касается кремации и похорон других актеров, то, например, Владимир Этуш умер 9 марта 2019 года, 12 марта с ним простились в театре имени Вахтангова, после чего тело было кремировали и уже 13 марта урну с прахом похоронили в одной могиле с его родителями и бабушкой на Новодевичьем кладбище. А 9 сентября того же год был открыт памятник.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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