Море слез и цветов: первые кадры Александра Ширвиндта в гробу

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Желающие отдать последние почести Александру Анатольевичу начали собираться на Триумфальной площади за несколько часов до начала гражданской панихиды. По просьбе родственников, первыми к гробу пустили друзей и коллег покойного – они прощаются в закрытом режиме, без камер и посторонних глаз.
Среди первых, подошедших к гробу, были актеры Валерий Баринов и Юрий Назаров, юморист Владимир Винокур, иллюзионист Амаяк Акопян. Для них Александр Ширвиндт – это кумир и друг.
Гроб установлен на сцене в театре, где с 1970 года служил актер. Он пришел в Сатиру по приглашению своих друзей Михаила Державина, Марка Захарова и Андрея Миронова. В начале карьеры был введен на роль графа Альмавивы в спектакле Валентина Плучека "Безумный день, или Женитьба Фигаро" вместо Валентина Гафта. В 2000 году он занял кресло художественного руководителя, а в 2021-м стал президентом театра.
Сегодня здесь – море слез и цветов. Все вспоминают профессиональные и человеческие качества Александра Ширвиндта, его остроумие и ироничное отношение к жизни.
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