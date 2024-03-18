Опубликованы первые кадры Александра Ширвиндта в гробу

Море слез и цветов: первые кадры Александра Ширвиндта в гробу
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
В Театре Сатиры началась церемония прощания с президентом, актером и режиссером Александром Ширвиндтом. Корреспондент "Утро.ру" присутствует на траурной церемонии.

Желающие отдать последние почести Александру Анатольевичу начали собираться на Триумфальной площади за несколько часов до начала гражданской панихиды. По просьбе родственников, первыми к гробу пустили друзей и коллег покойного – они прощаются в закрытом режиме, без камер и посторонних глаз. 

Среди первых, подошедших к гробу, были актеры Валерий Баринов и Юрий Назаров, юморист Владимир Винокур, иллюзионист Амаяк Акопян. Для них Александр Ширвиндт – это кумир и друг.

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Гроб установлен на сцене в театре, где с 1970 года служил актер. Он пришел в Сатиру по приглашению своих друзей Михаила Державина, Марка Захарова и Андрея Миронова. В начале карьеры был введен на роль графа Альмавивы в спектакле Валентина Плучека "Безумный день, или Женитьба Фигаро" вместо Валентина Гафта. В 2000 году он занял кресло художественного руководителя, а в 2021-м стал президентом театра. 

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Сегодня здесь – море слез и цветов. Все вспоминают профессиональные и человеческие качества Александра Ширвиндта, его остроумие и ироничное отношение к жизни.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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