82-летней Вере Алентовой стало плохо у гроба Александра Ширвиндта

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Отдать последние почести президенту театра, актеру и режиссеру пришли многие знаменитости – Юрий Назаров, Амаяк Акопян, Владимир Винокур, Александр Мохов, Игорь Золотвицкий, Владимир Урин, Филипп Киркоров, КонстантинЭрнст.. Не могла пропустить траурную церемонию и 82-летняя Вера Алентова.
Было видно, что ей плохо – актриса едва держалась на ногах. На помощь пришла дочь Юлия Меньшова, которая усадила звезду театра им. Пушкина на стул у гроба возле родственников покойного. Алентова постоянно плакала и было видно, что уход Ширвиндта она приняла близко к сердцу.
Долгое время они вместе играли в антрепризном спектакле "Чествование". А в 2019 году они вместе снимались в фильме "Московский романс". А когда Алентова задумала писать мемуары, то посоветовалась именно с Ширвиндтом.
"Он очень остроумный человек. И когда я с ним говорила о том, что тоже пишу книгу, то он мне сказал: "Ты имей в виду, что самое главное – это название! Подумай об этом" – рассказывала она.
Актриса в июле 2021 года похоронила своего мужа Владимира Меньшова. И с тех пор не появлялась на других траурных мероприятиях.
Напомним, Ширвиндт скончался 15 марта 2024 года на 90-м году жизни в московской больнице. Причиной его смерти стала сердечная недостаточность.
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