Кологривый закатил безобразную сцену на встрече с фанатами в Новосибирске

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Никита Кологривый приобрел громкую популярность после выхода нашумевшего сериала "Слово пацана". Актера завалили предложениями ролей и приглашениями на различные ток-шоу. Острый язык и резкие высказывания кинозвезды сделали его поводом для обсуждения многих коллег и зрителей. Недавно артист устроил склоку в Новосибирске – его не устроили условия проведения фан-встречи.
Звезда киноэкрана, эмоционально высказав недовольство организаторами мероприятия, ушел из кинотеатра, где устроили автограф-сессию, напоследок предложив провести свою собственную встречу с поклонниками.
Однако, по сообщениям пресс-службы Корпорации развития Новосибирской области, скандал в итоге удалось загладить. Оказалось, что проблема случилась между членом команды Никиты Кологривого и кем-то из числа руководителей кинотеатра, не понявших друг друга. В конце концов проблему решили и актер вернулся к автограф-сессии и довольным общением с кумиром фанатам.
Напомним, Никита Кологривый приехал в город, где родился, чтобы принять участие в фестивале кино "Семейные традиции".
Ранее мы рассказывали, что звезда "Слова пацана" извинился перед поклонниками за то, что не успел сделать совместный снимок со всеми желающими.
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