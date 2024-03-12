Стилист заявил, что SHAMAN выступил в парике из-за испорченных волос

Попрощался с волосами: стало известно, почему SHAMAN надел парик
SHAMAN. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец появился на концерте с белыми длинными локонами

Звезды российской эстрады регулярно кардинально меняют образы. Недавно Филипп Киркоров появился на сцене без перьев, страз и с темными волосами, и все отнесли к этому спокойно. Однако никто не ожидал такого от патриота и любимца народа SHAMAN. Певец давал концерты в честь Международного женского дня и на одном из них появился с белоснежными волосами ниже плеч. 

Почему SHAMAN выступил в парике, рассказал профессиональный стилист Николай Бритвин. Он считает, что исполнитель хита "Я русский" пошел на этот шаг не для того, что привлечь внимание к собственной персоне. По словам специалиста, у певца, вероятно, появились проблемы с волосами из-за постоянного осветления. 

"Дело в том, что бесследно процедуры осветления, особенно если их делать часто, не проходят. Тем более, там еще были дреды. Скорее всего, со своими волосами Ярослав уже попрощался ", – пояснил стилист. 

Бритвин вспомнил, что SHAMAN регулярно меняет прическу. Сначала это была классическая стрижка, затем каре, а потом и вовсе дреды, которые тоже очень портят волосы. Стилист заявил, что, вероятно, распустив "косички" пряди выглядели совсем непрезентабельно. Поэтому, возможно, поклонникам стоит готовиться к новому образу певца с короткой стрижкой. 

Ранее стало известно, что SHAMAN  обнародовал точный адрес проживания в Москве вплоть до этажа. 

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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