SHAMAN выступил в Можайской женской колонии с новой песней

Артист скрасил пребывание дам в заключении

Накануне, в Праздник всех женщин, 8 Марта, популярный российский артист SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) устроил настоящее торжество для провинившихся россиянок, которые отбывают наказание в местах не столь отдаленных.



Любимец публики устроил концерт в Можайской женской исправительно-трудовой колонии. Разумеется, выступление молодого, популярного артиста стало большим сюрпризом и подарком для зечек. В тюрьме певец впервые исполнил свою новую песню "Мама". Яркое выступление артист приурочил к женскому празднику.



SHAMAN поздравил женщин и подчеркнул, что специально приехал туда, где живут девушки, не избалованные вниманием. Артист счел, что в такой красивый весенний праздник его благотворительный концерт придется очень кстати и поднимет настроение несчастным женщинам.



Заключенные, а также сотрудницы ФСИН горячо приветствовали популярного артиста и были очень благодарны за его визит. Ярослава Дронова встретили на ура, а его концерт стал, вероятно, самым запоминающимся за долгое время событием в жизни осужденных женщин. Артист пожелал всем любви и женского счастья.



К слову, ранее SHAMAN подвергся жесткой критике со стороны украинского режиссера. По его словам, от знаменитости исходит неприятный запах.

