Тест для киноманов: отгадайте советский фильм по вывеске

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Жители нашей страны с огромным удовольствием пересматривают киноленты, выпущенные в Советском Союзе. Добрые, поучительные фильмы и сейчас не теряют актуальность. Как известно, некоторые режиссеры даже пытаются переснимать жемчужины советского кинематографа.
Предлагаем вам пройти тест для истинных киноманов. Очень часто важные нюансы выпадают из зоны внимания зрителя. Попытайтесь отгадать советскую киноленту по вывеске или объявлению. С заданием справятся только истинные ценители кинематографа.
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