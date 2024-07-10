Странный способ кота обедать превратил кухню в свинарник – видео

Малыш точно не заботится о чистоте в доме

Главная задача братьев наших меньших – дарить хозяевам счастье и поднимать людям настроение. Разумеется, сами звери думают иначе и предпочитают жить в свое удовольствие. Нередко странные привычки зверей приводят к катастрофическим последствиям.



Новой звездой социальных сетей стал необычный кот, который предпочитает питаться очень странным образом. Вместо того, чтобы (как все приличные коты) опускать мордочку в миску, он набирает корм в лапку и только после этого отправляет лакомство в рот.

Несложно догадаться, что такой подход к трапезе приводит к определенным последствиям. Вся зона вокруг мисок превратилась в настоящий свинарник. Кусочки пищи разбросаны по всей кухне, а в центре кавардака красуется главная свинка семейства – с усами и пушистым хвостом.