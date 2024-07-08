Спящий кот устроил кавардак в квартире, но не проснулся – видео

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Многие люди могут похвастаться тем, что ночью совершают невероятные путешествия по владением Морфея. При этом хозяева пушистых любимцев часто замечают, что и коты с собачками не лишены такого удовольствия.
Новой звездой социальных сетей стал очаровательный котик, который во сне устроил дома настоящий кавардак. Малыш с комфортом разместился на полке, где быстро заснул. Судя по всему, котику снилась какая-то стремительная погоня. Он начал быстро перебирать лапками и куда-то бежать.
Такие активные действия привели к тому, что пушистый свалился с полки на пол. Впрочем, даже это обстоятельство не заставило усатого открыть глазки – он продолжил спать, как ни в чем не бывало, чем удивил и насмешил публику.
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