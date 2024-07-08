Спящий кот устроил кавардак в квартире, но не проснулся – видео

Спящий кот устроил кавардак в квартире, но не проснулся – видео
Фото: www.unsplash.com
Малыш видит яркие сновидения

Многие люди могут похвастаться тем, что ночью совершают невероятные путешествия по владением Морфея. При этом хозяева пушистых любимцев часто замечают, что и коты с собачками не лишены такого удовольствия.

Новой звездой социальных сетей стал очаровательный котик, который во сне устроил дома настоящий кавардак. Малыш с комфортом разместился на полке, где быстро заснул. Судя по всему, котику снилась какая-то стремительная погоня. Он начал быстро перебирать лапками и куда-то бежать.

Такие активные действия привели к тому, что пушистый свалился с полки на пол. Впрочем, даже это обстоятельство не заставило усатого открыть глазки – он продолжил спать, как ни в чем не бывало, чем удивил и насмешил публику.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

Обнаглевшие украинцы задумали угнать российский бомбардировщик

В итоге ВСУ получили ракетой по аэродрому

Путин вывел Киев на чистую воду: названа истинная причина отказа прекращать огонь

Киевский лидер думает только о своей выгоде

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей