Тест на школьные знания: проверьте себя

Многие давно позабыли правила русского языка

Каждый хочет быть грамотным, образованным человеком. Собеседники, с которыми всегда есть, о чем поговорить, и которые отлично владеют родной речью, пользуются особым почетом во всех компаниях. Предлагаем вам пройти быстрый и интересный тест, который позволит проверить, насколько хорошо вы помните школьную программу.



Наречие является одной из самых "коварных" частей речи. Многие путаются в том, как правильно писать такие слова. Конечно, все мы проходили в школе соответствующие правила, однако, к сожалению, знания очень часто выветриваются из головы. Перечень интересных заданий поможет вам освежить память и подтянуть свой уровень грамотности.