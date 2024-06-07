Тест на грамотность: попробуйте правильно поставить ударение

В некоторых словах путаются даже очень образованные люди

Грамотная речь – показатель интеллектуального, успешного человека. Многим людям режет слух, когда окружающие неправильно произносят слова и допускают ошибки в ударениях. Однако русский язык – далеко не самый простой, так что часто ошибки совершают даже хорошо образованные люди.



Предлагаем вам проверить уровень собственной грамотности и попробовать правильно поставить ударение в сложных словах. Вы удивитесь, но иногда такое, казалось бы, простое задание вызывает серьезные затруднения. Интересный и полезный тест не только проверит ваши знания, но и поможет подтянуть уровень грамотности. Не теряйте время, проверьте себя!