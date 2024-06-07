Тест на грамотность: попробуйте правильно поставить ударение

Тест на грамотность: попробуйте правильно поставить ударение
Фото: www.unsplash.com
В некоторых словах путаются даже очень образованные люди

Грамотная речь – показатель интеллектуального, успешного человека. Многим людям режет слух, когда окружающие неправильно произносят слова и допускают ошибки в ударениях. Однако русский язык – далеко не самый простой, так что часто ошибки совершают даже хорошо образованные люди.

Предлагаем вам проверить уровень собственной грамотности и попробовать правильно поставить ударение в сложных словах. Вы удивитесь, но иногда такое, казалось бы, простое задание вызывает серьезные затруднения. Интересный и полезный тест не только проверит ваши знания, но и поможет подтянуть уровень грамотности. Не теряйте время, проверьте себя!

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник

Турция нанесла жесткий удар в спину НАТО и ЕС

В России отреагировали на желание страны вступить в БРИКС

Ответ Путина на удары ВСУ перепугал США

Российский лидер выступил с резким и эмоциональным заявлением

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей