Тест на грамотность: попробуйте правильно поставить ударение

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Грамотная речь – показатель интеллектуального, успешного человека. Многим людям режет слух, когда окружающие неправильно произносят слова и допускают ошибки в ударениях. Однако русский язык – далеко не самый простой, так что часто ошибки совершают даже хорошо образованные люди.
Предлагаем вам проверить уровень собственной грамотности и попробовать правильно поставить ударение в сложных словах. Вы удивитесь, но иногда такое, казалось бы, простое задание вызывает серьезные затруднения. Интересный и полезный тест не только проверит ваши знания, но и поможет подтянуть уровень грамотности. Не теряйте время, проверьте себя!
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