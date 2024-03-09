Россиян обескуражили возвращением январских морозов

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В России отгремел главный весенний праздник – 8 Марта. Многие люди уже настроились на переход к теплому времени года, однако синоптики советуют не торопиться с этим вопросом. Оказалось, что в Москве с 9 марта воцарилась по-настоящему зимняя погода.
Весьма не приятными новостями с россиянами поделился известный эксперт по погоде Роман Вильфанд. Он сообщил, что, начиная с субботы, в Белокаменной установится температура на 4-5 градусов ниже нормы. Такие показатели соответствуют погоде в январе, пояснил научный руководитель Гидрометцентра России.
Специалист по погоде отметил, что первая неделя марта порадовала москвичей аномальным теплом, затем показатели вернулись к норме, а теперь стали заметно ниже привычных для марта значений. Разумеется, возвращение январских морозов сильно расстроило россиян, которые давно ждут теплых, ясных дней.
Однако март не готов порадовать жителей Москвы. В воскресенье, 10 марта, столбики термометров ночью будут опускаться до -16 градусов, что соответствует сильным зимним морозам. Днем будет до -3 градусов.
К слову, ранее россиянам пообещали аномально теплую погоду летом. Специалисты уверяют, что жаркий сезон года будет самым знойным за всю историю наблюдения за погодой.
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