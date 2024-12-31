Новый год и День Илии Муромского: что категорически нельзя делать 1 января

Как год начнешь - так его и проведешь

В первый день нового 2025 года в народнодном календаре принято почитать память сразу нескольких святых. Среди них Илья Муромский, которого воспевали в сказках как знаменитого богатыря.

Прототип Илья Муромца жил в XII веке около города Муром. По молодости он был очень силен. С годами крестьянин принял монашество и, вероятнее всего, погиб во время разгрома лавры половцами. К православии его считают покровителем Погранслужбы России и Российских ракетных войск стратегического назначения.

Что нельзя делать 1 января 2025 года

Запрещается любая тяжелая работа, иначе весь год придется в трудах провести.

Нельзя выносить мусор из дома.

Не стоит употреблять спиртное, переедать.

Запрещаются любые ссоры и ругань.

Приметы на 1 января