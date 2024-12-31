Новый год и День Илии Муромского: что категорически нельзя делать 1 января

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В первый день нового 2025 года в народнодном календаре принято почитать память сразу нескольких святых. Среди них Илья Муромский, которого воспевали в сказках как знаменитого богатыря.
Прототип Илья Муромца жил в XII веке около города Муром. По молодости он был очень силен. С годами крестьянин принял монашество и, вероятнее всего, погиб во время разгрома лавры половцами. К православии его считают покровителем Погранслужбы России и Российских ракетных войск стратегического назначения.
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