Новый год и День Илии Муромского: что категорически нельзя делать 1 января

Новый год и День Илии Муромского: что категорически нельзя делать 1 января
Фото: unsplash.com
продолжениеИгнатьев день: что нельзя делать 2 января 2025 года
Как год начнешь - так его и проведешь

В первый день нового 2025 года в народнодном календаре принято почитать память сразу нескольких святых. Среди них Илья Муромский, которого воспевали в сказках как знаменитого богатыря.

Прототип Илья Муромца жил в XII веке около города Муром. По молодости он был очень силен. С годами крестьянин принял монашество и, вероятнее всего, погиб во время разгрома лавры половцами. К православии его считают покровителем Погранслужбы России и Российских ракетных войск стратегического назначения.

Что нельзя делать 1 января 2025 года

  • Запрещается любая тяжелая работа, иначе весь год придется в трудах провести.
  • Нельзя выносить мусор из дома.
  • Не стоит употреблять спиртное, переедать.
  • Запрещаются любые ссоры и ругань. 

Приметы на 1 января

  • Если после выхода из дома первым прохожим оказался мужчина, то год будет удачным.
  • Если эхо слышно, скоро морозы усилятся.
  • Сильный ветер сулит хороший фруктовый урожай.
Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

Центробанк выступил с предупреждением для россиян перед 2025 годом

Инфляционное давление на народ усиливается

В ВСУ заявили о продаже Донбасса из-за Курска

Военные не понимают, зачем их бросили на убой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей