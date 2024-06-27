Испанские ученые обнаружили в гробнице самое древнее вино в мире

Невероятное открытие в римской могиле поразило ученых
Фото: www.unsplash.com
Древние находки не перестают удивлять

Человечество испытывает неподдельный интерес к давно минувшим дням. Археологи работают в разных странах, пытаясь детально описать стиль жизни людей, покинувших этот мир сотни и тысячи лет назад. Удивительная находка, сделанная в месте погребения римского периода, поразила исследователей.

Примечательное событие произошло в Испании. Там археологи исследовали древнеримскую гробницу и нашли сосуд, в котором находилась красноватая жидкость неизвестного происхождения. После проведенного комплексного анализа стало известно, что это вино.

Найти благородный напиток такого возраста в жидком виде – невероятная удача. Таким образом, находка стала самым древним вином в мире, обнаруженном в жидком состоянии.

"Урна с прахом возрастом около 2000 лет с красноватой жидкой была весьма необычной и неожиданной", – сообщили испанские ученые.

Также выяснилось, что изначально вино было белым, а красноватый оттенок приобрело в ходе продолжительного разложения. Удивительное открытие сделали в гробнице период Древнего Рима, рассчитанной на двоих человек. Напиток пролежал в месте захоронения порядка двух тысячелетий. Однако, по предположению экспертов, после небольшой фильтрации его даже можно будет пить.

К слову, ранее жуткое открытие в Антарктике напугало экспертов.

Источник: Journal of Archaeological Science: Reports ✓ Надежный источник
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