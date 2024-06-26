Ученые заявили о резком ускорении таяния ледников из-за роста температуры океана

Жуткое открытие в Антарктике насторожило ученых: "Переломный момент"
Фото: www.unsplash.com
Человечеству грозят новые проблемы

На сегодняшний день уже нет сомнений, что мир вошел в сложный переходный период – глобальные лидеры ведут ожесточенную борьбу, конфликты разрывают разные части света. Однако, судя по недавнему открытию ученых, эти проблемы далеко не предел. Так, специалистам стала известна тревожная информация о происходящем в Антарктике.

Британские эксперты Александр Брэдли и Айэн Хьюитт пришли к выводу, что даже малое увеличение температуры Мирового океана может стать причиной стремительного ускорения таяния ледников в Антарктиде. Тогда потопы, природные катаклизмы из пророчеств и библейские апокалипсисы для некоторых регионов станут реальностью.

"Мы обнаружили, что рост температуры океана может привести к переломному моменту", – поделились жуткими выводами европейские специалисты.

Эксперты пояснили, что после этого воды океана без ограничений начнут проникать под ледяной щит Антарктиды за счет неудержимого таяния, что может привести к катастрофе мирового масштаба.

К слову, ранее стало известно, что в свое время знаменитый западный ученый Исаак Ньютон сделал точное предсказание о наступлении конца света. Математик и астронавт назвал конкретную дату Армагеддона. Он также был уверен, что перед апокалипсисом мир охватят катаклизмы.

Источник: Nature Geoscience ✓ Надежный источник
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