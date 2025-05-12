Семенович рассказала, как сбросила еще 6 килограммов

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Популярная российская исполнительница Анна Семенович продолжает работать над своей фигурой и сбросила еще 6 килограммов лишнего веса. Как рассказала артистка, серьезно задумываться о приведении себя в форму она начала еще весной прошлого года.
Красавица кокетливо отметила, что ей, как и многим девушкам, хочется выглядеть подтянутой и стройной. Звезда призналась, что в дополнение к спорту, упражнениям и правильному питанию она стала использовать некий препарат, аналог "Оземпика".
Певица пояснила, что это средство помогает ей контролировать аппетит и улучшает обмен веществ в организме.
Она также подчеркнула, что начинать подготовку к пляжному сезону следует заранее, а не в последний момент. Любимица публики напомнила, что процесс похудения должен быть постепенным и аккуратным, так как резкая потеря веса способна навредить здоровью.
Артистка добавила, что снижать вес необходимо под наблюдением врачей и диетологов, чтобы сохранить здоровье и добиться устойчивого результата.
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