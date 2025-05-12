Сябитова подсказала россиянкам, как избежать измен в семейной жизни

Многие женщины сталкиваются с предательством

В семейной жизни нередко случаются измены, и они могут быть как со стороны мужа, так и со стороны жены. Известная сваха Роза Сябитова рассказала, как минимизировать риск такого развития событий. По ее словам, адюльтер никогда не случается просто так – всегда есть определенные причины.

Знаменитость подчеркнула, что если благоверный изменил, значит, в отношениях его что-то не устраивало. Та же логика, по ее мнению, применима и к женской измене. Однако, как считает теледива, если между супругами все еще сохранилась любовь, брак можно спасти, даже пережив предательство.

Она добавила, что мужчины склонны к изменам чаще, так как по своей природе они полигамны, чего нельзя в полной мере сказать о женщинах.

Чтобы снизить вероятность измены, артистка посоветовала делать все возможное, чтобы муж уходил из дома довольным и счастливым. В ее рекомендации вошли хороший ужин, качественная интимная жизнь и совместный досуг – все это, по ее мнению, помогает удержать внимание мужчины в семье и закрывает потребности, которые он иначе мог бы удовлетворять на стороне.