Гузеева чуть не расплакалась из-за отъезда близкой подруги из России

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Звезда телеэкранов Лариса Гузеева рассказала, что сильно скучает по своей близкой подруге, которая покинула родную страну в нелегком 2022 году. Своими переживаниями дива поделилась в свежем интервью.
По словам знаменитости, она принципиально не поддерживает отношения с приятелями, которые позволяют себе оскорблять родину. Однако к уехавшей женщине звезда продолжает испытывать теплые чувства. Артистка назвала беглянку "дурочкой" и призналась, что очень тоскует по ней, чуть не расплакавшись во время разговора.
Массовый отъезд россиян за рубеж произошел на фоне конфликта между нашей страной и соседним государством. Многие приняли решение покинуть страну по разным причинам: кто-то из-за страха перед боевыми действиями, а кто-то по политическим убеждениям.
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