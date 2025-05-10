Сябитова рассказала, какую пенсию получает от государства

Телесвахе едва хватит этих денег на базовые потребности

Звездная сваха Роза Сябитова призналась, что размер ее пенсионных доходов составляет всего 18 тысяч рублей. Она пояснила, что такая сумма обусловлена тем, что она не имеет регистрации в Белокаменной, а также не заработала почетных званий, за которые предусмотрены солидные доплаты.

По словам знаменитости, недавно соцпособие немного увеличили, но в целом оно остается весьма скромным. Она отметила, что переехала в Подмосковье, и это лишило ее права на столичные надбавки. Кроме того, звезда сообщила, что полученные от государства деньги она в любом случае не тратит, а откладывает.

Теледива также поделилась, что изначально не рассчитывала на госвыплаты в старости. Она вспомнила совет своей бабули, которая говорила ей заранее думать о будущем, с момента первых заработков полагаться только на свои силы и распределять доходы по разным "корзинам".