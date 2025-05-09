Певец Антонов рассказал, что тратит внушительную пенсию на животных

Звездный артист получает солидные выплаты от государства

Известный советский и российский исполнитель Юрий Антонов рассказал, что его пенсионные выплаты составляют весьма солидную сумму в размере 60 тысяч рублей. Оказалось, что все эти денежные средства полностью уходят на заботу о братьях наших меньших.

Любимец публики отметил, что не интересуется, какие пособия от властей получают другие именитые звезды, подчеркнув, что не склонен заглядывать в чужие кошельки. При этом личные выплаты от государства знаменитость вполне устраивают, и все эти "богатства" он направляет на помощь зверькам.

Исполнитель уточнил, что регулярно приобретает около шести десятков килограммов семечек для мелких грызунов и птичек, которые обитают на его участке за городом. Кроме того, он заботится о более десятка кошек, а еще рыбках в личном водоеме. Артист добавил, что считает помощь животному миру своим личным долгом.