Певец Антонов рассказал, что тратит внушительную пенсию на животных

Певец Антонов рассказал, на что тратит внушительную пенсию
Юрий Антонов. Фото: соцсети
Звездный артист получает солидные выплаты от государства

Известный советский и российский исполнитель Юрий Антонов рассказал, что его пенсионные выплаты составляют весьма солидную сумму в размере 60 тысяч рублей. Оказалось, что все эти денежные средства полностью уходят на заботу о братьях наших меньших.

Любимец публики отметил, что не интересуется, какие пособия от властей получают другие именитые звезды, подчеркнув, что не склонен заглядывать в чужие кошельки. При этом личные выплаты от государства знаменитость вполне устраивают, и все эти "богатства" он направляет на помощь зверькам.

Исполнитель уточнил, что регулярно приобретает около шести десятков килограммов семечек для мелких грызунов и птичек, которые обитают на его участке за городом. Кроме того, он заботится о более десятка кошек, а еще рыбках в личном водоеме. Артист добавил, что считает помощь животному миру своим личным долгом.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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