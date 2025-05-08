Хейли Бибер оказалась на грани срыва из-за поведения своего мужа

Хейли Бибер оказалась на грани срыва из-за поведения своего мужа
Фото: соцсети
Модель с трудом переносит психические проблемы артиста

Джастин Бибер стал сильно изматывать свою жену Хейли собственным поведением. Долгое время она пыталась проявлять к супругу понимание в связи с его тяжелой ситуацией, но не выдержала – сейчас модель готова окончательно выйти из себя. Поэтому, как сообщают СМИ, артист уехал на выходные вместе со своими друзьями в коттедж.

Психические заболевания певца сильно обострились из-за скандального дела Пи Дидди. Его возлюбленная пыталась делать все возможное, это никак ему не помогало и не приводило в чувства.

"Она не может его контролировать. Он не слушает ее. Она даже пробовала обратную психологию, говоря ему, чтобы он выходил и развлекался, но это, похоже, только больше сводит его с ума. Он знает, как нажимать на ее кнопки", – говорят источники.

В последнее время странное поведение певца сильно беспокоит его друзей и близких. Некоторые подозревают, что он снова начал употреблять запрещенные вещества. Также публика отмечает, что Бибер выглядит более счастливым с другими людьми, чем вместе со своей супругой.

Источник: Radar Online

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