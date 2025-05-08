Прохор Шаляпин сделал признание о биологическом наследнике

Оказалось, артист обзавелся потомством

Прохор Шаляпин сделал неожиданное признание: как оказалось, он уже является отцом, пусть и только в биологическом смысле. В разговоре с журналистами артист раскрыл подробности истории, которая до этого момента оставалась неизвестной широкой публике.

По словам певца, в прошлом у него были серьезные отношения с женщиной, которая мечтала о ребенке, но не могла забеременеть естественным путем. Ситуация осложнялась возрастом партнерши – после определенной отметки естественное зачатие становится значительно сложнее.

В этой связи они обратились в специализированную клинику, где Шаляпин стал донором биологического материала. Артист подчеркнул, что юридически детей у него нет, но он точно знает: в биологическом плане он уже стал отцом.