Композитор раскрыл стоимость написанной для Баскова песни

Композитор раскрыл стоимость написанной для Баскова песни
Николай Басков. Фото: АГН "Москва"
Всех денег от заказчика он так и не получил

Известный музыкант Антон Беляев вспомнил, как в начале своей карьеры зарабатывал на жизнь написанием песен для известных артистов. Однажды ему поступил заказ сделать хит для Николая Баскова, но работа с певцом у него особо не задалась.

Беляев признался, что упорно работал над мелодией, за которую ему пообещали гонорар в 400 долларов. На тот момент это были довольно большие деньги. Заказчик внес задаток в половину от положенной суммы, указав, что остаток композитор получит после одобрения композиции.

"Я делал все, что мог. Оставшиеся 200 долларов я так и не получил", – поделился Беляев.

Фронтмен группы Therr Maitz отметил, что над треком работал вместе со своей коллегой по проекту "Голос" Этери Бериашвили. Они придумали хорошие бэки, красивую вокальную партию, но в итоге Басков отказался исполнять ее. По мнению Антона, песню забраковали, поскольку посчитали слишком сложной для российской аудитории.

Источник: Rutube

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